13:50 22 января | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Ночью спал мало и очень плохо"

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Биатлонист Антон Шипулин, занявший третье место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве, отметил, что доволен результатом гонки. По словам россиянина, каждый выстрел на стрельбе из положения стоя давался ему очень непросто.

– Сегодня было очень тяжело. Может, сказалась акклиматизация, – сказал Шипулин в ходе флеш-интервью после финиша. – Началось все с ночи – спал мало и очень плохо. В целом, результатом я доволен. Третье место – это хорошо на сегодняшний день. На последнем круге постарался хорошо сработать ногами и оторваться от преследователей. Но потом понял, что силы кончаются, соперники начали прибавлять. Каждый выстрел на "стойке" я практически "выкарабкивал". Главной задачей была чистая стрельба на огневых рубежах.

Бе выиграл масс-старт, Шипулин – третий

 

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Материалы REN-TV

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