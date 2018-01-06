19:32 6 января | Биатлон

Антон Шипулин: "Неплохая гонка, чувствовал себя лучше, чем в спринте"

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Российский биатлонист Антон Шипулин после гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что чувствовал себя лучше, чем в спринте. Он также добавил, что промах на последнем рубеже стоил ему пятого места.

 
Сегодня. Оберхоф. Мартен ФУРКАД уходит от Йоханнеса и Тарьей БЕ.Фуркад выиграл. А где же наши?

Напомним, что Шипулин в гонке преследования стал 12-м.

В целом неплохая гонка. Сегодня почувствовал себя лучше, чем во вчерашнем спринте, – приводит пресс-служба СБР слова Шипулина. – Думаю, что состояние будет улучшаться и дальше. Плохо, что выбирался с 28–го места, допустил один промах на последнем рубеже. Это стоило мне, наверное, пятого места.

На последнем круге недоволен своим самочувствием. На финиш меня немножко не хватило. Конечно, я очень хотел побороться, достать впереди идущих спортсменов. Но, к сожалению, потратил очень много сил на втором и третьем кругах.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/58913/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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s.petr

Надеюсь к апрелю всё наладится ,Придётся немного потерпеть .

21:38 6 января