Антон Шипулин: "Неплохая гонка, чувствовал себя лучше, чем в спринте"

Российский биатлонист Антон Шипулин после гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что чувствовал себя лучше, чем в спринте. Он также добавил, что промах на последнем рубеже стоил ему пятого места.

Напомним, что Шипулин в гонке преследования стал 12-м.

– В целом неплохая гонка. Сегодня почувствовал себя лучше, чем во вчерашнем спринте, – приводит пресс-служба СБР слова Шипулина. – Думаю, что состояние будет улучшаться и дальше. Плохо, что выбирался с 28–го места, допустил один промах на последнем рубеже. Это стоило мне, наверное, пятого места.

На последнем круге недоволен своим самочувствием. На финиш меня немножко не хватило. Конечно, я очень хотел побороться, достать впереди идущих спортсменов. Но, к сожалению, потратил очень много сил на втором и третьем кругах.