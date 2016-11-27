Антон Шипулин: "Немного рисковал на рубеже, шел ва-банк"

Россиянин Антон Шипулин выразил удовлетворение своей стрельбой в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, где сборная России стала четвертой. Шипулин уступил итальянцу Доминику Виндишу в финишном створе в борьбе за третье место.

– Сегодня все было неплохо. Стрельба очень порадовала – отработал без дополнительных патронов, – цитирует официальный сайт СБР Шипулина. – Немного рисковал на рубеже, шел во-банк. Понимал, что нужно быстро отстрелять и уйти с рубежа. Сегодня такая стрельба себя оправдала, но в индивидуальной гонке так рисковать будет нельзя.

Дал себе и остальным надежду на медаль, но не смог побороться на финише. Это, конечно, большой минус. Совершил ошибку. Не просчитал, что итальянец так сможет выскочить из-за спины. Нужно было или изначально пропускать его вперед и садиться за ним следом, или попытаться пораньше оторваться от него. Думаю, что эта гонка даст мне много опыта.