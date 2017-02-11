Антон Шипулин: "Не жалею, что пошел на конфликт с Фуркадом"

После окончания спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене прямо в микст-зоне состоялось примирительное рукопожатие Антона Шипулина и Мартена Фуркада. Россиянин уверен, что конфликт, разгоревшийся после смешанной эстафеты, пошел спортсменам на пользу.

– Мы поставили точку в этой ситуации, – поделился Шипулин. – Но я не жалею, что пошел на конфликт с Фуркадом. Иначе он бы не понял моей позиции по этому вопросу, а я – его.

Напомним, что Шипулин и Александр Логинов проигнорировали Фуркада во время награждения по итогам смешанной эстафеты, из-за чего француз на несколько минут покинул пьедестал почета. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Шипулина читайте в ближайшее время на "СЭ"