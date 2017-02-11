18:16 11 февраля | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Не жалею, что пошел на конфликт с Фуркадом"

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После окончания спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене прямо в микст-зоне состоялось примирительное рукопожатие Антона Шипулина и Мартена Фуркада. Россиянин уверен, что конфликт, разгоревшийся после смешанной эстафеты, пошел спортсменам на пользу.

– Мы поставили точку в этой ситуации, – поделился Шипулин. – Но я не жалею, что пошел на конфликт с Фуркадом. Иначе он бы не понял моей позиции по этому вопросу, а я – его.

Напомним, что Шипулин и Александр Логинов проигнорировали Фуркада во время награждения по итогам смешанной эстафеты, из-за чего француз на несколько минут покинул пьедестал почета. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Шипулина читайте в ближайшее время на "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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shu111

Странник-777 Согласен, мартен немного похож на собачку)

22:10 11 февраля

Странник-777

Моська протянула лапку слону...

20:37 11 февраля

механик39

Шипулин доволен 21 местом ,ЗАТО о нем теперь говорят .

20:01 11 февраля

roman94

Антон, надо сосредоточиться на гонках и не распыляться на политику, сконцентрируйся на гонке, оставь все лишнее, этим только и можно что-то доказать. Выиграй гонку, забудь обо всем.

19:37 11 февраля

bond1951

УВАЖУХА АНТОН остальных отбрей...

18:55 11 февраля

740

клоуны, а не спортсмены....

18:25 11 февраля

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