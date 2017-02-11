Антон Шипулин: "Не жалею, что пошел на конфликт с Фуркадом"

После окончания спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене прямо в микст-зоне состоялось примирительное рукопожатие Антона Шипулина и Мартена Фуркада. Россиянин уверен, что конфликт, разгоревшийся после смешанной эстафеты, пошел спортсменам на пользу.
– Мы поставили точку в этой ситуации, – поделился Шипулин. – Но я не жалею, что пошел на конфликт с Фуркадом. Иначе он бы не понял моей позиции по этому вопросу, а я – его.
Напомним, что Шипулин и Александр Логинов проигнорировали Фуркада во время награждения по итогам смешанной эстафеты, из-за чего француз на несколько минут покинул пьедестал почета. (Владимир ИВАНОВ)
Полное интервью Шипулина читайте в ближайшее время на "СЭ"
shu111
Странник-777 Согласен, мартен немного похож на собачку)
22:10 11 февраля
Странник-777
Моська протянула лапку слону...
20:37 11 февраля
механик39
Шипулин доволен 21 местом ,ЗАТО о нем теперь говорят .
20:01 11 февраля
roman94
Антон, надо сосредоточиться на гонках и не распыляться на политику, сконцентрируйся на гонке, оставь все лишнее, этим только и можно что-то доказать. Выиграй гонку, забудь обо всем.
19:37 11 февраля
bond1951
УВАЖУХА АНТОН остальных отбрей...
18:55 11 февраля
740
клоуны, а не спортсмены....
18:25 11 февраля