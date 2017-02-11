Антон Шипулин: "Не пришли с Фуркадом к компромиссу, но поняли друг друга"

Россиянин Антон Шипулин после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене во флэш-интервью подчеркнул, что он и француз Мартен Фуркад поняли позиции друг друга. По словам Шипулина, на чемпионате мира нужно соревноваться, а не заниматься политикой.
– Насколько повлияла на гонку ситуация с Фуркадом?
– То есть это вас волнует больше, чем сам спорт? Что-то свое мы оба почерпнули в этом конфликте. Два дня общались, мы не пришли к компромиссу, но поняли позиции друг друга. Решили, что на чемпионате мира нужно соревноваться и показывать результаты, а не заниматься политикой. Поэтому решили помириться и возобновить нормальные отношения.
vikt
Наболело. Бывают такие неоднозначные ситуации, когда каждый видит то, что хочет. И, если кто-то назвал Логинова щенком по сравнению с Фуркадом, то он будет ломить из ноги, что Фуркад нечаянно задел Сашку, хотя никто не знает, что у француза в голове. Спросите у чехов, австрийцев: что бы они сказали, если бы Логинов сбил Фуркада в точно такой же ситуации? Спросите, спросите. Они вам скажут: «то же самое». Только им поверят только такие же, как и они сами - перевёртыши. Или кто-то сомневается, что они стали бы обвинять нашего спортсмена в умысле? Представляете, какой поднялся бы вой. Вспомните как Антон когда-то случайно задел на подъеме кажется Фуркада или другого француза. Протесты посыпались. Горжусь Антоном, уважаю Логинова за его позицию, понимаю Губерниева, обозвавшего нехорошим словом великого (для кого-то). А как относиться к тем нашим, кто призывает съёжиться, чувствовать себя щенками, оправдываться, пожимать руки подлецам и лгунам, к тем, которые возмущаются Шипулиным: его, дескать, Фуркад не трогал и пусть он тролит твоего товарища, а ты помалкивай? Есть мужики, есть мужички и есть мущинки, даже среди знаменитых спортсменов, в том числе и наших. Сами подумайте кто есть кто. (Перевёртыш — неискренний, двуличный человек (разг.). С.И.Ожегов и др. Толковый словарь русского языка). Вот они помирились вроде. Ну не знаю. Хотя, ради команды, спорта вообще, спокойной обстановки правильно, наверное. Опять Антон молодец, мужик, хотя и не пришли к компромиссу (за это Антону отдельное уважение). А Фуркад чувствует, что у него рыльце в пушку, прибалтом буду или чехом (т. е. гадом) если это не так.
20:36 11 февраля
Buliit
После гонки преследования , похоже будет продолжение этой "захватывающей" истории, так как оба спортсмена вряд ли попадут на пьедестал, им уже не до спорта !
18:30 11 февраля
NF
Ценю русский язык: решения ситуации нет, но позиции поняты. Прямо как Минск-2...
18:20 11 февраля
740
3й и 21й...... "равные"....
18:10 11 февраля