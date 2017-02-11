Антон Шипулин: "Не пришли с Фуркадом к компромиссу, но поняли друг друга"

Россиянин Антон Шипулин после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене во флэш-интервью подчеркнул, что он и француз Мартен Фуркад поняли позиции друг друга. По словам Шипулина, на чемпионате мира нужно соревноваться, а не заниматься политикой.

– Насколько повлияла на гонку ситуация с Фуркадом?

– То есть это вас волнует больше, чем сам спорт? Что-то свое мы оба почерпнули в этом конфликте. Два дня общались, мы не пришли к компромиссу, но поняли позиции друг друга. Решили, что на чемпионате мира нужно соревноваться и показывать результаты, а не заниматься политикой. Поэтому решили помириться и возобновить нормальные отношения.