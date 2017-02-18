Антон Шипулин: "Не было уверенности, что Фуркад не догонит"

Антон Шипулин поблагодарил партнеров по команде после мужской эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене. Российская команда, за которую помимо Шипулина выступали Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Бабиков, завоевала первое золото мирового первенства-2017. Вторыми финишировали французы, у которых на последнем этапе бежал Мартен Фуркад.

– Не было уверенности, что Фуркад не догонит, – сказал во флэш-интервью Шипулин. – Знаю, что это сильный спортсмен. Сидела в голове мысль, что трасса разбитая, не хотел вновь выходить с ним вместе на финишную прямую. Поэтому выложился в начале круга, и получилось от него оторваться.

Ребята молодцы. Команда отработала супер. Не видел только работу Волкова, потому что был в разминочной зоне. Очень сильно волновался, как никогда. В такой ситуации я был лишь однажды – когда нужно стартовать первым, не догонять. Я очень благодарен команде, что они настроились. И я счастлив, что наша мечта наконец осуществилась.

О чем думал перед последней стрельбой? Постараться не ошибиться. К сожалению, один выстрел не получился. Но я понимал, что у меня есть гандикап, и можно убежать от Фуркада. В принципе, один промах – для эстафеты это качественная стрельба. После этого в мыслях сидело только одно: убегать, убегать, убегать!

ЧМ. Мужская эстафета. Россия – чемпион!