Антон Шипулин: "Надеюсь, Фуркад сделает нам подарок после Нового года"

Биатлонист Антон Шипулин после завершения гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место отметил, что на данный момент у него нет шансов на борьбу за первое место с Мартеном Фуркадом. Россиянин сегодня финишировал вторым, проиграв борьбу французу на последенм огневом рубеже.
- Фуркад в этом году очень силен, - заявил Шипулин на пресс-конференции призеров. - Нет даже шанса подумать о первом месте. Надеюсь, после Нового года он сделает нам небольшой подарок, чтобы мы смогли побороться за первое место. Рад, что несколько гонок подряд я на пьедестале. Это неплохой результат для меня в нынешнем состоянии. Хорошо, что смог промахнуться не больше двух раз.
pushgun
Тоша только сам не сожри допинга какого. А то, задолбало каждый день читать про какие медали забрали, кого поймали, кто под колпаком и.т.п.
22:08 17 декабря
Max2015
надеемся не увидеть русских допингистов на КМ после Нового Года
21:45 17 декабря
jаhlexx
Надеяться на ошибки других - удел слабых.
21:41 17 декабря
Русские нагнут весь мир
test
21:27 17 декабря