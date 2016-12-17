Антон Шипулин: "Надеюсь, Фуркад сделает нам подарок после Нового года"

Биатлонист Антон Шипулин после завершения гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место отметил, что на данный момент у него нет шансов на борьбу за первое место с Мартеном Фуркадом. Россиянин сегодня финишировал вторым, проиграв борьбу французу на последенм огневом рубеже.

- Фуркад в этом году очень силен, - заявил Шипулин на пресс-конференции призеров. - Нет даже шанса подумать о первом месте. Надеюсь, после Нового года он сделает нам небольшой подарок, чтобы мы смогли побороться за первое место. Рад, что несколько гонок подряд я на пьедестале. Это неплохой результат для меня в нынешнем состоянии. Хорошо, что смог промахнуться не больше двух раз.