Антон Шипулин: "На предпоследнем подъеме не было сил, чтобы продолжать гнаться за Фийоном Майе и Бе"

Российский биатлонист Антон Шипулин, который занят третье место масс-старте на этапе Кубка мира, подчеркнул, что общее состояние не позволяло ему стрелять быстрее, передает из Антерсельвы спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. 29-летний спортсмен подчеркнул, что на предпоследнем подъеме у него не осталось сил, чтобы гнаться за Йоханнесом Бе и Канте Фийоном Майе.

- На последнем круге вы сначала рванулись вперед, сократив отставание, но потом оно вновь стало увеличиваться. О чем думали в этот момент? - вопрос Шипулину.

- Сегодняшняя гонка получилась непростой: бежалось и стрелялось очень тяжело, на рубежах вымучивал каждый выстрел. Может быть, вы даже заметили, что стрелял я непривычно медленно. Но действовать быстрее просто не позволяло общее состояние. Что касается последнего круга, я видел, что ребята идут впереди и, честно говоря, была мысль попробовать их достать. Когда впереди идут двое, они нередко начинают играть в кошки-мышки и тем самым несколько замедляют свой ход. Но довольно быстро выяснилось, что этим шансом воспользоваться не получится - видимо, и Фийону Майе, и Йоханнесу Бе тренеры постоянно давали информацию о том, что происходит за их спинами, что я их нагоняю, и они оба начали ускоряться уже на предпоследнем подъеме. У меня же просто не осталось сил на то, чтобы продолжать за ними гнаться.

- За тем, что происходит за вашей спиной, вы следили?

- Очень внимательно – в голове четко сидела мысль, что я не должен совершить ошибку Рупольдинга. Бежал и постоянно оглядывался, чтобы не прозевать Свендсена или Фуркада. Видел, что они приближаются, но расстояние между нами было достаточно большим, чтобы ситуация не стала критичной.

Бе выиграл масс-старт, Шипулин – третий