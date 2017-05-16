Антон Шипулин: "На Олимпиаду буду настраиваться как на обычные старты Кубка мира"

Олимпийский чемпион Антон Шипулин не исключил, что может попробовать поработать с психологом перед Играми-2018. Биатлонист отметил, что подготовительный сезон будет тяжелым, так как около 20 дней каждый месяц он будет проводить на сборах.

- Знаю по себе, что чем меньше ты думаешь о результате, тем лучше получается, поэтому буду стараться настраивать себя как на обычные старты Кубка мира, а не как на главный старт четырехлетия, - приводит ТАСС слова Шипулина. - Что касается психологии - это мы будем обговаривать в тренировочном процессе. Может быть, попробуем поработать с психологом, а может быть, это и не нужно.

Через неделю мы уезжаем на первый сбор в Болгарию, и каждый месяц по 20-22 дня будем проводить на сборах. Подготовительный сезон будет тяжелый, ответственный, потому что перед Олимпиадой всегда стараемся все свои ошибки свести к минимуму, проводим много работы. Надо исправить как психологические, так и функциональные недочеты.

29-летний Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, а также 10-кратным победителем этапов Кубка мира. Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.