Антон Шипулин: "На "лежке" поспешил, думал, что все чисто, и отсюда промах"

Российский биатлонист Антон Шипулин после второго этапа мужской эстафеты в Рупольдинге заявил, что промахнулся из-за спешки.Также он отметил, что чувствует себя лучше, чем на этапе Кубка мира в Оберхофе.

– Я настраивался проработаться, и в принципе благодаря промаху это получилось, – сказал Шипулин. – На "лежке" поспешил, уже начал убегать с рубежа, думал, что все чисто, и отсюда промах. Если бы задержался еще на полсекунды, все бы получилось. Я доволен, на втором круге надо было догонять впереди идущего итальянца, и я поработал в тех условиях, в каких хотел. Функционально чувствовал себя не идеально, но мне показалось, что лучше, чем в Оберхофе. (Наталья МАРЬЯНЧИК)