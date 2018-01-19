Антон Шипулин: "Моя форма еще не оптимальная, пассивно-вялое самочувствие"

Россиянин Антон Шипулин после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что ему сегодня повезло с ветром. Спортсмен показал четвертый результат, допустив один промах и оставшись в четерых секундах от тройки.

– Мне сегодня с ветром повезло, – цитирует Калашников Media Шипулина. – Я видел, что флажки колеблются. Мне по рации передавали: "Будьте аккуратней с ветром". Гербулов подходил перед стартом и предупреждал, что ветер преимущественно слева. Но когда я подходил к лежке, то видел, что на первом рубеже можно спрятаться за бугор. Лег и более-менее отработал неплохо. Поправку не делал. Видел, что в таких же условиях пристреливался. Надеялся на чистую стрельбу без поправки.

Понимал, что не успею продышаться перед стойкой, поэтому посмотрел вперед и заметил, что на 18-19 установках флажки более-менее спокойные, поэтому перед стойкой остановился там.

Было нелегко, чувствуется, что форма еще не оптимальная, пассивно-вялое самочувствие. Терпеть пока могу. Хочется, конечно, больше, но пока, что есть, то есть.

Антерсельва. Мужской спринт. LIVE!