Антон Шипулин: "Лыжи – это, конечно же, не биатлон"

Россиянин Антон Шипулин в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от соревнований с лыжниками. По словам спортсмена, никаких задач он не ставил, ведь лыжи и биатлон – два разных вида спорта.

– Ваш тренер по стрельбе Андрей Гербулов сказал, что вы планировали выступить в Бейтостолене на этапе Кубка IBU, но потом были вынуждены отказаться от этой идеи. Это затормозило процесс втягивания в соревновательный режим?

– Не сказал бы. Мы планировали еще до начала Кубка IBUпробежать биатлонную гонку в Шушене, но получилось так, что чуть задержались. Пришлось бежать с лыжниками. Это был мой первый опыт подобного плана.

– Каковы впечатления?

– Лыжи – это, конечно же, не биатлон. В том плане, что у нас в гонке есть стрелковые рубежи, а это 20 – 30 секунд не то чтобы отдыха, но как минимум есть возможность сделать паузу и перевести дух. В лыжах же ты бежишь, не останавливаясь, от старта и до финиша. Тем более я понимал, что сравнивать себя мне придется со спортсменами одной из самых сильных лыжных стран в мире. Понятное дело, что не ставил перед собой никаких сверхъестественных соревновательных задач: это была просто тренировка.

– Но по ходу дистанции упираться пришлось прилично?

– Конечно. Сам себе я дал установку не проиграть победителю больше двух минут – все-таки моя соревновательная форма еще далека от оптимальной. Первые тренировочные старты играют лишь разгоночную роль. В целом я выполнил все задачи, хотя, если бы бежал еще раз, возможно, несколько иначе разложил бы силы по дистанции. Не стал бы начинать так быстро. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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