Антон Шипулин: "Как же хорошо, что этап в Эстерсунде открывает сезон"

Россиянин Антон Шипулин в интервью "СЭ" отметил, что погодные условия в Эстерсунде оставляют желать лучшего. По словам спортсмена, трасса очень скользкая, а ветер еще больше усугубляет ситуацию.

– В Эстерсунде вы планируете стартовать во всех гонках?

– Да, как и в прошлом году. Да и на других этапах тоже. Этим летом и осенью мы тренировались именно с тем расчетом, чтобы выдержать сезон без потерь, поэтому и увеличили объем нагрузок.

– Как вам вообще бегается в Швеции?

– Ох... Сегодня только говорил тренеру: как же хорошо, что этап в Эстерсунде открывает сезон: отбегал, и уже точно знаешь, что на целый год об этом месте можно вообще не вспоминать. Вроде к концу ноября все успевают настолько соскучиться по настоящим гонкам, так рвутся выступать, но приезжаешь сюда, и настроение сразу начинает валиться вниз: темно, все вокруг унылое, трасса непростая, да еще и тянется этот этап больше недели.

– А в чем необычность трассы?

– Вы на улицу здесь в гололед выходили?

– Да. Думала, сломаю себе ноги, даже не добравшись до машины.

– Ну и вот там все то же самое. Очень скользко. Плюс – постоянный и очень сложный ветер. Стоит ему измениться, состояние трассы мгновенно меняется. Иногда по нескольку раз в день.

– Как же удается угадывать со смазкой?

– Это уже вопрос к сервисменам. У нас прекрасная сервис-бригада, но, думаю, готовить лыжи в Эстерсунде, врабатываться после нескольких месяцев перерыва ребятам ничуть не проще, чем нам – входить в сезон.(Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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