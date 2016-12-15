Антон Шипулин: "Хотелось подарить золотую медаль сыну на день рождения"

Российский биатлонист Антон Шипулин после финиша в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) отметил, что незначительный проигрыш на финише французу Мартену Фуркаду его не деморализовал, но немного расстроил. Спортсмен также отметил, что очень хотел подарить золотую медаль сыну на день рождения.

- Финиш Фуркада смотрел в раздевалке, - сказал Шипулин в ходе флеш-интервью после финиша. - Очень переживал. Обидно, видел, как тают секунды, Фуркад показал очень высокую скорость. Француза вели по моему результату. Особенно обидно, что в итоге такой маленький проигрыш на финише. Такое чувство, что сегодня выложился не по полной, а процентов на 90. Надо было сильнее работать на спусках и на равнинных участках трассы.

На второй стрельбе получилась отработать на ноль. В таких случаях упускать первое место особенно обидно. Бежал медленно, но я боюсь "задохнуться". Надо правильно вкатываться в гонку. На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде показалось, что я очень быстро начнинаю, на финише не хватало сил. На последнем круге выкладывался по полной. Очень хотелось преподнести сыну подарок на день рождения в виде золотой медали, ему сегодня исполнился год. Но золота, к сожалению, не получилось.