19:08 9 февраля | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Фуркад должен бегать, а не заниматься политикой"

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Россиянин Антон Шипулин после смешанной эстафеты отметил, что негативно относится к поведению Мартена Фуркада. По его словам, француз демонстрирует неуважение ко всей российской команде, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Сегодня была командная гонка. Мы взяли эту бронзовую медаль вместе. Каждый член нашей команды - это часть семьи, - отметил Шипулин. - Когда к одному из членов нашей команды отношение не очень хорошее, то это некрасиво по отношению ко всей команде. В данном случае я говорю про отношение Фуркада к Логинову.

Спортсмен должен бегать, выступать и показывать результаты, а не заниматься политикой. Это относится к Фуркаду. Мы должны честно бороться на трассе, а высказывания и поведение держать при себе. 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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джей

Антон прав !!! И все же, как здорово вы с Логиновым заставили дергаться Фуркада на награждении . Любо -дорого посмотреть !!! Так и надо учить таких , вообразивших себя "великим" .

20:11 9 февраля

shu111

Independent forever Быдло бухое)

20:01 9 февраля

shu111

Independent forever Так ты и помолчи, убогий

20:01 9 февраля

Волейболюга

Логинов честно отсидел своё. А западная мразь "честно" жрёт тонны допинга. "По закону", "правовое государство", "права личности" - всё всегда трактуется в пользу "более равных зверей" со СКОТНОГО ДВОРА под названием ЗАПАД.

19:48 9 февраля

mayornataly

Independent forever Ты из глухой деревни что ли? Не слышал, что он наказание за допинг уже отбыл?

19:45 9 февраля

Independent forever

Честно бороться на трассе... Это он про Логтиова-допингёра что-ли??? Помолчал бы уже.

19:31 9 февраля

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