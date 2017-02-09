Антон Шипулин: "Фуркад должен бегать, а не заниматься политикой"

Россиянин Антон Шипулин после смешанной эстафеты отметил, что негативно относится к поведению Мартена Фуркада. По его словам, француз демонстрирует неуважение ко всей российской команде, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Сегодня была командная гонка. Мы взяли эту бронзовую медаль вместе. Каждый член нашей команды - это часть семьи, - отметил Шипулин. - Когда к одному из членов нашей команды отношение не очень хорошее, то это некрасиво по отношению ко всей команде. В данном случае я говорю про отношение Фуркада к Логинову.

Спортсмен должен бегать, выступать и показывать результаты, а не заниматься политикой. Это относится к Фуркаду. Мы должны честно бороться на трассе, а высказывания и поведение держать при себе.