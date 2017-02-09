Антон Шипулин: "Фуркад должен бегать, а не заниматься политикой"

Россиянин Антон Шипулин после смешанной эстафеты отметил, что негативно относится к поведению Мартена Фуркада. По его словам, француз демонстрирует неуважение ко всей российской команде, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
- Сегодня была командная гонка. Мы взяли эту бронзовую медаль вместе. Каждый член нашей команды - это часть семьи, - отметил Шипулин. - Когда к одному из членов нашей команды отношение не очень хорошее, то это некрасиво по отношению ко всей команде. В данном случае я говорю про отношение Фуркада к Логинову.
Спортсмен должен бегать, выступать и показывать результаты, а не заниматься политикой. Это относится к Фуркаду. Мы должны честно бороться на трассе, а высказывания и поведение держать при себе.
джей
Антон прав !!! И все же, как здорово вы с Логиновым заставили дергаться Фуркада на награждении . Любо -дорого посмотреть !!! Так и надо учить таких , вообразивших себя "великим" .
20:11 9 февраля
shu111
Independent forever Быдло бухое)
20:01 9 февраля
shu111
Independent forever Так ты и помолчи, убогий
20:01 9 февраля
Волейболюга
Логинов честно отсидел своё. А западная мразь "честно" жрёт тонны допинга. "По закону", "правовое государство", "права личности" - всё всегда трактуется в пользу "более равных зверей" со СКОТНОГО ДВОРА под названием ЗАПАД.
19:48 9 февраля
mayornataly
Independent forever Ты из глухой деревни что ли? Не слышал, что он наказание за допинг уже отбыл?
19:45 9 февраля
Independent forever
Честно бороться на трассе... Это он про Логтиова-допингёра что-ли??? Помолчал бы уже.
19:31 9 февраля