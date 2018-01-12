Антон Шипулин: "Фамилия итальянца, с которым стрелял? А подсказку друга можно?"

Российский биатлонист Антон Шипулин после мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что не знает, как зовут итальянца, благодаря промахам которого он смог выйти на третье место. Тьерри Шеналь допустил пять промахов на последнем рубеже.

– К сожалению, чисто не сумел отстрелять, – сказал во флеш-интервью Шипулин. – Может быть, мог и на ноль сделать все. Доволен, что соперники дали нам шанс попасть на пьедестал. Фамилия итальянца, с которым стрелял? Подсказку друга можно? В общем, я не знаю.