Антон Шипулин: "Это самый сложный сезон в карьере. И, в первую очередь, он связан с политикой"

Российский биатлонист Антон Шипулин считает сезон-2017/18 самым сложным в своей карьере. По его словам, он не был приглашен на Олимпийские игры-2018​ по политическим причинам.

– Ничего не может перекрыть тот негатив, что мы пережили в этом году, – цитирует ЕТВ Шипулина. – Это, конечно, самый сложный сезон за всю мою спортивную карьеру. И, в первую очередь, он связан с политическими действиями. Почему политическими? Я задаю вопросы международному олимпийскому комитету, спортивным чиновникам: "Почему меня не пригласили на Олимпиаду?". И ответа нет до сих пор. Я думаю, что уже и не будет. Поэтому обидно, что те нападки, которые были, связаны, скорее всего, с международной внешней политикой. Я бы не сказал, что меня эта ситуация сломала, но очень утомила.

– Неужели это действительно заговор?

– После Олимпиады в Сочи прошло четыре года. Почему нельзя было объявить о своем решении раньше? Почему так долго тянулось расследование? Информационные всплески начались перед стартом сезона, потом – перед олимпиадой. Но если вы все знали, если были весомые доказательства – почему молчали?

Я никогда не поверю, что пробы лежат где-то два года, а потом начинают находить на пробирках какие-то царапины. Я не верю в это. Мы обсуждали эту ситуацию и с Александром Легковым. Знаю – он честный спортсмен и правильный человек. Он мне клялся, чуть ли не всем на свете в том, что ничего не совершал. Я же не могу обмануть себя и говорить "Слышь, хорош, ты же какие-то махинации делал". И зная себя, на сто процентов уверен – это чисто политическая тема. Зачем нам царапать пробирки, какой смысл проводить какие-то манипуляции?

Я поговорил с коллегами, со спортсменами из других стран. Мы сдаем допинг-пробы: отдали офицеру, запломбировали – все. Мы не можем следить за дальнейшей сохранностью проб. В дальнейшем ответственность должно нести WADA. Почему об этом никто не говорит, я не знаю. В итоге виноватыми объявляют спортсменов, лишают медалей, не приглашают на Олимпиаду. А чиновники – ни при чем.