14:36 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Если бы я раньше получил информацию по Бе, ускорился бы"

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Россиянин Антон Шипулин, ставший третьим в спринте на этапе в Поклюке, отметил, что не хотел ускоряться с кругов, чтобы хватило сил. Также он отметил, что слишком поздно узнал о результате Йоханнеса Бе, от которого отстал всего на 1,6 секунды.

- Не хотел с первого круга бежать быстро, придержал коней, - сказал Шипулин в эфире канала "Матч ТВ". - Высота - штука опасная. Если первый круг немножко побыстрее пройти, то на последние сил не хватит. Опыт прошлых этапов это показывал. Думаю, я выбрал правильную тактику.

- Сегодня многие хорошо стреляют. Так сильно отличаются условия от Эстерсунда?

- Конечно. В Эстерсунде всегда ветер, хоть и небольшой. Здесь уже четвертый день, как мы приехали, полнейший стиль. 

- Йоханнес Бе бежал перед вами. Вы, наверное, получали какую-то информацию?

- Меня больше вели по Бьорндалену. Что я проигрываю ему четыре секунды, три секунды... И лишь на последнем подъеме получил информацию, что полторы секунды до Бе осталось. Если бы раньше я это услышал, постарался бы еще. Хотя и так выжимал из себя все из последних сил.

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