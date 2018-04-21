Антон Шипулин: "Драчев и Майгуров принесли бы больше пользы СБР, работая в связке"

Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что в сборной России не было единения. По его словам, новое руководство СБР должно учитывать мнение команды при выборе главного тренера.

– Мы собирались, общались, у нас была команда, – заявил в эфире "Матч ТВ" Шипулин. – Но это касается Крючкова, моей группы. А в основной команде не было единения, она была разорвана, рассредоточена, разделена на подгруппы.

Драчев или Майгуров? Думаю, вдвоем они принесли бы нам больше пользы, работая в связке. Слышал, что главным тренером при них может стать Хованцев. Но это слухи. Говорил уже, что это обсуждаться должно с командой, чтобы она поддерживала это решение.