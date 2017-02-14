Антон Шипулин: "Доклад Макларена напомнил фантастический фильм"

В интервью французским СМИ лидер сборной России Антон Шипулин отметил, что ситуация с Екатериной Глазыриной, отстраненной от соревнований в связи с упоминанием в докладе Макларена, не повлияла на настрой в сборной России.

– Мы на этом чемпионате мира с хорошим настроем, – приводит слова Шипулина ski-nordique.net. – Мы здесь, чтобы бегать, а остальное – ответственность федерации.

О самом докладе Макларена, в котором Россия обвиняется в создании в организованной системе допинг-махинаций до, во время и после Олимпиады в Сочи и по итогам которого ВАДА передало Международному союзу биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил, Шипулин сказал, что он напоминает фантастический фильм.

– Это всего лишь доклад, – подчеркнул биатлонист. – Но у меня было ощущение, что я не читаю его, а смотрю фантастический фильм. Потому что чтобы накладывать санкции нужны доказательства. Там же ни одного нет. Надеюсь, что оставшаяся часть расследования будет честно и что наша страна будет бороться и приведет серьезные доказательства против этих обвинений.