13:32 | Биатлон

Антон Шипулин: "Был дрищом в первый год по юниорам, а потом окреп"

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Российский биатлонист Антон Шипулин подчеркнул, что первый год выступления среди юниоров ему давался тяжело. При этом спортсмен подчеркнул, что на следящий сезон окреп и стал справляться с нагрузками.

– Первый год в юниорах мне давался тяжело. Я понимал, что соперники очень сильные, – приводит Калашников Media слова Шипулина. – Тогда был Кристоф Штефан очень сильный. Я помню, он с пятью штрафами выиграл спринт. Он был на голову сильнее всех. Он выиграл спринт, пасуют и так далее.

Я завоевал тогда серебро только в индивидуальной гонке но следующий год я уже чувствовал, что я окреп. Если год до этого я был худенький дрищ, а теперь окреп, стал справляться с тренировками. И чемпионат мира для меня сложился хорошо.

Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4522016

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КОММЕНТАРИИ (3)
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максималист

У женщин много дрищей...

17:23

dmitriy_u_o_71

Он выиграл спринт, пасуют-кому пасуют?

14:35

Дитмар

На чём хоть окреп-то?

13:39