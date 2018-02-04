Антон Шипулин: "Был дрищом в первый год по юниорам, а потом окреп"

Российский биатлонист Антон Шипулин подчеркнул, что первый год выступления среди юниоров ему давался тяжело. При этом спортсмен подчеркнул, что на следящий сезон окреп и стал справляться с нагрузками.

– Первый год в юниорах мне давался тяжело. Я понимал, что соперники очень сильные, – приводит Калашников Media слова Шипулина. – Тогда был Кристоф Штефан очень сильный. Я помню, он с пятью штрафами выиграл спринт. Он был на голову сильнее всех. Он выиграл спринт, пасуют и так далее.

Я завоевал тогда серебро только в индивидуальной гонке но следующий год я уже чувствовал, что я окреп. Если год до этого я был худенький дрищ, а теперь окреп, стал справляться с тренировками. И чемпионат мира для меня сложился хорошо.