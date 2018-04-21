12:58 21 апреля | Биатлон

Антон Шипулин: "Буду дико себя ненавидеть, если стану вести себя как Тихонов"

Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что его раздражает безосновательная критика со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Спортсмен ответил на резкое заявление прославленного биатлониста о тренере Шипулина Андрее Крючкове, который, по словам Тихонова, некомпетентен.

– В СМИ по Тихонову не проходились. Я себе позволю это. Долго терпел, смотрел, что он говорит. Когда увидел его цитату про меня и Крючкова, смеялся долго, – заявил в эфире "Матч ТВ" Шипулин. – У него огромное самомнение. Его эпоха прошла. Он много кричит, но ничего не делает. Пусть на заслуженном диване сидит и смотрит телевизор. Все его советы склоняются к одному: "Я", "Вот у меня", "Вот я говорил пять лет назад". И так далее. Если бы речь шла по дельные советы, то я был бы ему благодарен. 

Можем сделать очную ставку, пригласить Крючкова и человек пять, которые могут задавать ему любые вопросы. Многие говорят, что тренер взял готового спортсмена, которого не нужно тренировать. Но я начал показывать результат только с этим тренером. Эти люди могут только кричать. Они говорят "Мы", но только в прошедшем времени. Через десять лет я не смогу так говорить о себе в прошлом. Эти люди беспокоятся, что их забывают. Буду дико себя ненавидеть, если так же буду делать. Не гарантирую, что не стану маразматиком через 20-30 лет, но попрошу тогда сразу меня поколотить, если так поступлю.

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