14:52 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Буду бороться до конца на чемпионате мира"

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Россиянин Антон Шипулин выразил надежду, что сможет добиться успеха в предстоящих гонках на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Он добавил, что приложит максимум усилий, чтобы победить, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Прошлая неделя была не совсем удачной, - сказал Шипулин. – Особенно спринтерская гонка у меня вышла совсем плохо. У нас впереди еще одна неделя. Хочется верить в удачные дни. Во время индивидуальной гонки, эстафеты и масс-старта буду бороться до конца. Надеюсь, удача улыбнется мне.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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мечта***

Мы, болельщики нашей сборной. очень надеемся и верим в успех наших спортсменов!!! Желаем нашей сборной побольше медалей в оставшиеся дни Чемпионата мира!!!!

15:28

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