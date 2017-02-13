Антон Шипулин: "Буду бороться до конца на чемпионате мира"

Россиянин Антон Шипулин выразил надежду, что сможет добиться успеха в предстоящих гонках на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. Он добавил, что приложит максимум усилий, чтобы победить, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Прошлая неделя была не совсем удачной, - сказал Шипулин. – Особенно спринтерская гонка у меня вышла совсем плохо. У нас впереди еще одна неделя. Хочется верить в удачные дни. Во время индивидуальной гонки, эстафеты и масс-старта буду бороться до конца. Надеюсь, удача улыбнется мне.