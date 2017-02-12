Антон Шипулин: "Бьорндалену повезло, что его подтащил Йоханнес Бе"

Россиянин Антон Шипулин отметил, что до последнего боролся в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, где занял четвертое место. По его словам, дотянуться до тройки призеров не удалось из-за хорошей работы Йоханнеса Бе и Оле Эйнара Бьорндалена, которые стали вторым и третьим соответственно.

– Правильно понимаю, что после четвертой стрельбы вы уже не верили в медаль?

– Я видел, что уходил седьмым. Слышал от тренеров, какое было отставание. Старался, выкладывался, обогнал троих, но Бьорндалена и Йоханнеса не смог. Думаю, Оле Эйнару повезло, что его догнал Бе. Он его немного подтащил до финиша и вытянул на призовые места.

– А не удивило, что Бьорндален не сдулся на последнем круге?

– Воля к победе, характер и Йоханнес вытянули его на медаль. Плюс Даша Домрачева сегодня завоевала медаль, так что его эмоциональное состояние на подъеме. (Владимир ИВАНОВ)

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