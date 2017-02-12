20:14 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Бьорндалену повезло, что его подтащил Йоханнес Бе"

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Россиянин Антон Шипулин отметил, что до последнего боролся в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, где занял четвертое место. По его словам, дотянуться до тройки призеров не удалось из-за хорошей работы Йоханнеса Бе и Оле Эйнара Бьорндалена, которые стали вторым и третьим соответственно.

– Правильно понимаю, что после четвертой стрельбы вы уже не верили в медаль?

– Я видел, что уходил седьмым. Слышал от тренеров, какое было отставание. Старался, выкладывался, обогнал троих, но Бьорндалена и Йоханнеса не смог. Думаю, Оле Эйнару повезло, что его догнал Бе. Он его немного подтащил до финиша и вытянул на призовые места.

– А не удивило, что Бьорндален не сдулся на последнем круге?

– Воля к победе, характер и Йоханнес вытянули его на медаль. Плюс Даша Домрачева сегодня завоевала медаль, так что его эмоциональное состояние на подъеме. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шипулина

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Странник-777

Шипулькин сдулся...

22:24

samsam

RW.irk Ты близко с ними знаком и они говорили об этом тебе лично?

22:22

RW.irk

Не все тугрики в курсе, что у Бьорндалена с Антоном более чем отличные и дружеские отношения. И никакие кривые переводы на норвежский этому уж точно не помеха!

21:23

victor

Что-то шипуля падает все ниже и ниже как мужчина ( Нет, чтобы шляпу снять перед Бьерндаленом! Где он сам будет в 43 года, нетрудно догадаться ...

21:11

NF

Так вот оно что, оказывается, дело в Бе. Бе, ты это слышал? А, может быть, все банальнее - за 1 км около десятка секунд не наверстаешь просто таким отрывом, а, Шипулин?..

21:07

tryam

сам то что не догнал..3 секунды было до бе

21:02

dmitriy_u_o_71

баобабы у него кругом растут

20:58

dmitriy_u_o_71

губерниев -тупой коментатор- ненавижу его трансляции- а повезло не бьерндалену а шипулину

20:57

rusfed 2.0

"Думаю, Оле Эйнару повезло, что его догнал Бе. Он его немного подтащил до финиша и вытянул на призовые места." - Эта цитата непременно будет переведена на норвежский. Соперников нужно уважать, ребята. А тем более - величайших из них

20:52

Алексей С

У Антона железное алиби, но только не вяжется с тем что уже всем подряд стал проигрывать финиши( единственное что у него было). Остаётся только одно - пиариться за счёт Фуркада ну и конечно быдло-комментатора Губерниева.

20:49

Айртон

– А не удивило, что Бьорндален не сдулся на последнем круге? – Воля к победе, характер и Йоханнес вытянули его на медаль. ----------------------------------- Это пять!)) Иванов и Антошка отжигают!))

20:47

shu111

Заголовки у вас безобразные. Дрянь всякая человеческая пишет.

20:26

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Материалы других СМИ