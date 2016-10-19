Антон Шипулин: "Благо, жена меня понимает"

Пятикратный призер чемпионатов мира Антон Шипулин подчеркнул, что рождение ребенка благотворно сказывается на его подготовке к новому сезону. По словам олимпийского чемпиона, в семье необходимо уметь немного перенаправлять себя, правильно расставляя приоритеты.

– Семья для меня всегда была и будет очень важна, особенно после таких событий как рождение ребенка, – приводит официальный сайт "ЮграМегаСпорт" слова Шипулина. – С появлением детей становишься еще ближе к семье, хочется еще больше времени проводить с ней. Здесь надо уметь немного перенаправлять себя, осознавать, что нужно показывать хороший результат для того, чтобы было лучше семье. На мой взгляд, это правильное мышление и расстановка приоритетов, я стараюсь для семьи. Конечно, хочется как можно больше времени проводить с ребенком, но в каких-то ситуациях понимаешь, что надо ехать на сборы, на тренировки. Благо, жена меня понимает. Ребенку, конечно, этого пока не объяснишь, но, надеюсь, в скором времени он тоже начнет понимать. В нашем с супругой семейном тандеме нам удается договариваться между собой, пока в этом плане у нас царит взаимопонимание.