Антон Бабиков: "Верю, что будем с радостью вспоминать то, как готовились к Играм-2018"

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как проходят сборы в тюменском Центре "Жемчужина Сибири" под началом тренерского дуэта Андрей Падин/Рикко Гросс. К олимпийскому сезону, в отличие от предыдущего, команда готовится единой группой.

– Тренировки постоянно меняются. К четвертому сбору работа идет все жестче, – цитирует Бабикова asnta.ru. - Конечно, от этого порой настроение становится напряженным и хочется соревновательной практики. Но благодаря интенсивным упражнениям, которые сейчас добавились в тренировочный процесс, удается получить необходимый драйв. Так что мы справляемся.

– Перед Тюменью вы провели сборы в Германии и Австрии. Можете сравнить?

– В Европе все-таки мало зависит от того, где ты находишься – в Германии, Австрии или Италии. Там все однообразно. В России же везде по-разному. Наверное, за счет того, что мы такая огромная страна. Конкретно в Тюмени мне очень нравится, мы здесь каждый год проводим сборы. В "Жемчужине Сибири" – разнообразные трассы, очень хороший рельеф, классные тренажерные залы. Нам очень подходит для этого периода проводить сборы в Тюмени. Думаю, в следующие сезоны эта практика продолжится.

– Подготовка идет к олимпийскому сезону. Это накладывает свой отпечаток?

– Пока для меня это просто определенная мотивация. Дополнительный стимул, который придает энергии для работы. Ближе к Олимпиаде, наверное, это станет определенным стрессом. Но, думаю, мы справимся. Главное – настраиваться на качественную работу. Верю, что в будущем мы будем с радостью вспоминать то, как готовились к Играм-2018 и как их провели.



