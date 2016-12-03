Антон Бабиков: "В спринте я показал свою скорость"

Биатлонист Антон Бабиков после спринта в Эстерсунде отметил, что в этой гонке смог показать свою скорость, в отличие от индивидуальной. Россиянин занял седьмое место, отстав от Мартена Фуркада на 55 секунд.

- На трассе сегодня злиться мог только сам на себя, да и лучше злиться на себя на тренировках, а не на соревнованиях, - приводит пресс-служба СБР слова Бабикова. - Я был спокоен. Ожидал, что получится сделать шаг вперед, у меня так было в Антхольце – я знал, что в спринте показывал не свою скорость. Значит, следующий день даст мне сил, то же самое было и здесь после индивидуальной гонки. Не было смысла злиться, надо было просто все проанализировать.

По сравнению с другими гонками функциональное состояние меняется в лучшую сторону, в индивидуальной гонке я показывал не свою скорость. Только топовые спортсмены умудряются с первой же гонки войти в отличную скорость и показывать ее до конца сезона. У спортсменов без такого опыта все-таки другой план выхода на такие скорости.

Для Эстерсунда сегодня был просто штиль, я бы сказал, что вообще ветра нет, буквально на одну-две поправки, но это несерьезно. Естественно, после ветреной погоды гораздо легче стрелять, только нервозность может создавать какие-то проблемы.

После индивидуальной гонки я был готов, если тренеры скажут, ехать на Кубок IBU, чтобы развиваться, это нормально. Я считаю, что в других командах попроще относятся к такой ротации состава. А статус в команде – это ажиотаж, который нагнетается во время предсезонной подготовки, но с началом зимы все авторитеты обнуляются.