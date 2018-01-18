Антон Бабиков: "В спринте в Антхольце меня просто сложило пополам"

Биатлонист сборной России Антон Бабиков перед стартом этапа Кубка мира в Антхольце/Антерсельве обратил внимание на тот факт, что трудности на трассе составляет не рельеф, а высота, справиться с которой помогает опыт. При этом он вспомнил о своем предыдущем выступлении на итальянском этапе.

– Трасса здесь не очень сложная, в том же Рупольдинге гораздо сложнее, – сказал Бабиков в интервью Ивану Черезову для Калашников Media. – Здесь рельеф достаточно комфортный. Единственное, что высота 1600 метров на стадионе – это прилично. В спринте здесь меня просто сложило пополам, я пришел 31-м с одним штрафом. А уже в пасьюте чувствовал себя хорошо.

Тут нужен опыт, требуется тонко чувствовать свое самочувствие. Здесь многие хорошо бегут. Например, Антон Шипулин, – все считают, что это его лучший этап. Возможно, рельеф такой. И здесь хорошо работает наша сервис-бригада. Обычно в этом месте такой холодок – вот и сейчас свежий снег и холод, условия близкие к России. Поэтому здесь у нас минимальное количество гонок, после которых есть вопросы к лыжам. Когда лыжи хорошо едут и рельеф тебе подходит, получаешь удовольствие и можно показать хороший результат.