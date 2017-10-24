Антон Бабиков: "В Ханты-Мансийске сборную все устраивает"

Мужская сборная России проходит подготовку к новому сезону на сборе в Ханты-Мансийске. В составе команды занимаются Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Алексей Волков и Антон Шипулин.

- Ханты-Мансийск – хороший город, мне здесь нравится, – сказал Максим Цветков. – Думаю, это одно из лучших мест, где сейчас можно проводить тренировки. Поэтому могу сказать, что все идет неплохо. Мы тренируемся, готовимся к сезону. Нужно работать над каждым компонентом биатлона. В этом году главный старт – Олимпийские игры. Конечно, хочется попасть в олимпийскую команду. Думаю, если все сложится хорошо, то пройдет так, как мы и планировали с тренером.

- Восемь биатлонистов основной сборной работают сейчас в Ханты-Мансийске, – сказал старший тренер мужской сборной Рикко Гросс. – Это место для тренировок мы выбрали всем тренерским штабом. Нам обещали здесь хорошие снежные условия, и организаторы с этой задачей справились – трехкилометровый круг проложен до стрельбища. Условия для подготовки здесь отличные. В Ханты-Мансийске мы будем работать до 8 ноября, а затем команда отправится на сбор в норвежский Бейтоштолен.

- Сейчас мы должны привыкнуть к лыжам после лыжероллеров, – подчеркнул Антон Бабиков. – Даже стрельба с лыж отличается от той работы, что мы делаем летом на лыжероллерах. Специальной работы сейчас становится все больше. Времени осталось не так много, скоро начнется сезон. Для конца октября снега на трассе в Ханты-Мансийске вполне достаточно. Об этом говорит, что здесь и другие сборные тренируются – команды Казахстана и Белоруссии, например. Нас все устраивает. Трасса с каждым днем становится лучше. В России, наверное, только Ханты-Мансийск и Тюмень так рано могут открыть зимние трассы и создать отличные условия для сборов. Мы распределились – девочки поехали в Тюмень, а мальчики – в Ханты-Мансийск. Думаю, что у тренерского штаба здесь все отточено до мелочей для наших тренировок.