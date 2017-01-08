15:52 | БИАТЛОН

Антон Бабиков: "Свое выступление в Оберхофе могу оценить на четверку"

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Россиянин Антон Бабиков после завершения масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что в каждой гонке ему чего-то не хватало из-за отсутствия опыта. Сегодня биатлонист показал восьмой результат.

- Про отмену гонки сегодня не думал, - приводит пресс-служба СБР слова Бабикова. - Видели туман и гораздо серьезнее. На пристрелке можно было работать вполне комфортно. Каждый день здесь бежалось по-разному. Менялась погода, самочувствие тоже. Я доволен, на четверку могу оценить свое выступление здесь. Все-таки это мой первый Оберхоф.

В каждой гонке чего-то чуть-чуть не хватало, но это будет хороший опыт для меня. В мелочах можно много выделить каких-то моментов. Я думаю, что все это придет после анализа. Конечно, взял для себя много в сложных местах: есть определенные участки на трассе, где идет основной выигрыш. Сегодня мне надо было обогнать Свендсена до последнего подъема, потому что в подъем я на него натыкался и понимал, что я сильнее него. А он сильнее на финишной прямой. Такие мелочи нужно проанализировать и исправить, научиться работать с этим.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56769/

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