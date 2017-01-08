Антон Бабиков: "Свое выступление в Оберхофе могу оценить на четверку"

Россиянин Антон Бабиков после завершения масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что в каждой гонке ему чего-то не хватало из-за отсутствия опыта. Сегодня биатлонист показал восьмой результат.

- Про отмену гонки сегодня не думал, - приводит пресс-служба СБР слова Бабикова. - Видели туман и гораздо серьезнее. На пристрелке можно было работать вполне комфортно. Каждый день здесь бежалось по-разному. Менялась погода, самочувствие тоже. Я доволен, на четверку могу оценить свое выступление здесь. Все-таки это мой первый Оберхоф.