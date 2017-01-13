Антон Бабиков: "Спортсмены, стартовавшие в поздних группах, начали показывать более быстрое время"

Биатлонист Антон Бабиков, занявший 23-е место по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге, отметил, что после его старта на трассе начал образовываться глянец. По словам россиянина, спортсмены, стартовавшие в поздних группах, начали показывать более быстрое время.

- Спринт получился довольно легким, - приводит слова Бабикова "Тюменская арена". - В Рупольдинге редко бывает хорошая трасса – то снег, то "каша", то дождь. Мы уже привыкли. Чуть позже после моего старта на лыжне начал образовываться глянец. Спортсмены, стартовавшие в поздних группах, начали показывать более быстрое время. Я доволен тем, что успел восстановиться после эстафеты. Получил хорошую позицию в пасьюте.

- В серебряной эстафете вы впервые дебютировали в роли финишера. Как себя чувствовали?

- До старта волнение вообще не ощущается. Во время гонки ребята показывали, что идем очень хорошо. Где-то внутри, все-таки, "зажимаешься". Проблемы с мышцами добавляют проблем, ответственность давит. Все ребята сказали, что прошли через такое. Надеюсь, что таких ощущений больше не испытаю.

- Как себя чувствуете в психологическом плане после эстафеты?

- В принципе, со всеми эмоциями справился. Извлек огромный урок. Финальный этап складывался для меня удачно. Соперники оказались слишком серьезными. Эмиль Хегле Свендсен провел практически идеальную эстафету. Проиграть ему обидно, но это нормально.