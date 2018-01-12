Антон Бабиков: "Сегодня в эстафете я был достаточно слабый"

Россиянин Антон Бабиков после мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что недоволен своим этапом. Спортсмен также добавил, что он был сегодня достаточно слабый.

– Мой плохой ход? Дело было в соперниках, – сказал во флеш-интервью Бабиков. – Был Фуркад, который показал нереальную скорость. Но сегодня я сам был достаточно слабый. Не стал бы соотносить мое самочувствие с самочувствием Цветкова. Все люди разные, по-разному реагируют на условия в горах. Тем более, он на день больше отдохнул. В любом случае, Максим был сегодня хорош, терпел.

Надеюсь, благодаря моим товарищам получится набрать позитивную энергию. Мы в призах, хотя я недоволен своим этапом. Надо сконцентрироваться на хорошем, тем более, что есть повод.

Рупольдинг. У России - бронза в мужской эстафете!