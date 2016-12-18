Антон Бабиков: "Поторопился и промазал последним выстрелом"

Бронзовый призер масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место Антон Бабиков после гонки отметил, что сегодня было трудно бежать, потому что был третий соревновательный день. По словам спортсмена, на его результате сказалась психология. Бабиков не закрыл последнюю мишень на четвертой стрельбе и отстал от Мартена Фуркада на 9,4 секунды.

- Бежать было несколько трудно, потому что третий день, - приводит пресс-служба СБР слова Бабикова. - Тяжеловатое скольжение было. Когда на четвертом круге Мартен пошел вперед, отрываться, я ожидал такого, но не знал, на каком круге будет. Сегодня скольжение такое, что стоит чуть-чуть прибавить, и ты сразу теряешь очень много сил. Приходилось экономить, рассчитывая только на стрельбу и на финишный круг. Поэтому, конечно, было трудно, но скорость была нормальная, можно было бороться.

Насчет стрельбы – все знают, что я в последнее время испытываю с этим некоторые проблемы. Сегодня отчасти сказалась психология – промазал последним выстрелом, поторопился. Но в принципе один штраф – это нормальный исход гонки. Я смотрю, что сегодня только Жан-Гийом Беатрикс стрелял на ноль. Я сегодня доволен стрельбой и ходом. Получается, что я в каждой последней гонке этапа заезжаю на подиум.

В этот месяц я впервые стартовал на всех этапах Кубка мира много и стабильно. Мы летом много работали, чтобы сохранять скорость на протяжении трех соревновательных дней подряд. Летом я спокойно выдерживал эту нагрузку. Думаю, сейчас это сказывается. Я каждый раз набираю скорость по этапу и к последнему дню только прибавляю. Я этим очень доволен. Конечно, есть небольшие трудности. В некоторых гонках я испытал проблемы со стрельбой, я падал. Есть такие неприятные моменты, которые не дают мне стабильности.