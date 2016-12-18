Антон Бабиков: "Последняя гонка? Только в этом году"

Бронзовый призер третьего этапа Кубка мира в масс-старте Антон Бабиков не думает о том, что эта гонка может стать последней в этом сезоне. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предоставило Международному союзу биатлонистов (IBU) список, в котором содержатся фамилии 31 российского спортсмена, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. В четверг IBU должен огласить решение по российским биатлонистам.

– Я совершенно не думаю о том, что эта гонка может стать для меня последней на Кубке мира в этом сезоне – сказал Бабиков в ходе флеш-интервью после финиша. – Это однозначно была последняя гонка на этапе Кубка мира в этом календарном году. Что будет потом – посмотрим. Я делал все, чтобы эта гонка была для нас не последней.