Антон Бабиков: "Показал, что могу бороться на любой части дистанции"

Россиянин Антон Бабиков после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве, где он занял третье место, остался довлен своим выступлением. По его словам, он доказал болельщикам, что может бороться на любой части дистанции.

– Конечно, здесь я чувствовал себя уже гораздо лучше по сравнению с гонкой в Рупольдинге, – цитирует Бабикова официальный сайт СБР. – Там я говорил, что показал себя не с лучшей стороны. Но я уверен, что это был лишь единичный случай и такого больше не повторится. Думаю, сегодня я смог отчасти доказать это нашим болельщикам и самому себе. Показал, что могу бороться на любой части дистанции.