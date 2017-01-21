20:20 21 января | БИАТЛОН

Антон Бабиков: "Показал, что могу бороться на любой части дистанции"

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Россиянин Антон Бабиков после эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве, где он занял третье место, остался довлен своим выступлением. По его словам, он доказал болельщикам, что может бороться на любой части дистанции.

– Конечно, здесь я чувствовал себя уже гораздо лучше по сравнению с гонкой в Рупольдинге, – цитирует Бабикова официальный сайт СБР. – Там я говорил, что показал себя не с лучшей стороны. Но я уверен, что это был лишь единичный случай и такого больше не повторится. Думаю, сегодня я смог отчасти доказать это нашим болельщикам и самому себе. Показал, что могу бороться на любой части дистанции.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56914/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximalist

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