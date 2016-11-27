Антон Бабиков: "Пока, конечно, не лучшие кондиции"

Россиянин Антон Бабиков признался, что находится не в лучшей форме на старте сезона. Он в составе сборной России в одиночной смешанной эстафете в паре со Светланой Слепцовой показал восьмой результат на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

– Пока, конечно, еще не лучшие кондиции. На первом этапе допустил несколько обидных штрафов просто из-за нервозности, несмотря на то, что перед стартом был в комфортном состоянии, – цитирует официальный сайт СБР Бабикова. – На второй передаче получилось уже чисто сработать на огневом рубеже. Ногами, конечно, было трудно с кем-то сравниваться, потому что все чуть-чуть разбежались. Но для первой гонки сезона я думаю, все в порядке. Я думаю, что все будет хорошо, и мы, естественно, будем прибавлять.