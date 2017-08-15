19:31 | БИАТЛОН

Антон Бабиков: "Падин и Гросс хорошо находят общий язык"


Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, насколько комфортно ему работать под началом тренерского дуэта Андрей Падин/Рикко Гросс. Сборная России по биатлону продолжает тренировочный сбор в тюменском Центре "Жемчужина Сибири". К олимпийскому сезону, в отличие от предыдущего, команда готовится единой группой.

– Думаю, что они хорошо находят общий язык, – цитирует Бабикова asnta.ru. - Это, несомненно, дает плюсы и определенные плоды, когда два таких серьезных специалиста с собственным подходом к тренировочному процессу работают совместно для того, чтобы сделать команду и каждого биатлониста сильнее.

 

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http://asnta.ru/rus/news/36593

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