Антон Бабиков: "Падин и Гросс хорошо находят общий язык"

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, насколько комфортно ему работать под началом тренерского дуэта Андрей Падин/Рикко Гросс. Сборная России по биатлону продолжает тренировочный сбор в тюменском Центре "Жемчужина Сибири". К олимпийскому сезону, в отличие от предыдущего, команда готовится единой группой.

– Думаю, что они хорошо находят общий язык, – цитирует Бабикова asnta.ru. - Это, несомненно, дает плюсы и определенные плоды, когда два таких серьезных специалиста с собственным подходом к тренировочному процессу работают совместно для того, чтобы сделать команду и каждого биатлониста сильнее.



