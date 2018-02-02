Антон Бабиков: "Не умею разговаривать по телефону, родным пришлось привыкнуть к этому"

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своих отношениях с родственниками. По словам 26-летнего спортсмена, он не любит общаться по телефону, к чему пришлось привыкать его родителям.

– Все люди разные, кому-то биатлон и в 22 надоедает. Но я, конечно, получаю от всего этого удовольствие, – приводит "Калашников Media" слова Бабикова. – Я с детства не привык очень сильно скучать по родным. Знаешь, иногда завидуют тем временам, когда не было телефонов, whatsapp’а и прочего интернета. Ценность каких-то встреч возрастала. Вот так же у меня с семьей.

Мы не так много общаемся по телефону, потому что я, к сожалению, такой человек, – я не умею разговаривать по телефону. К этому пришлось привыкнуть моим родителям. Я знаю, что я доставляю этим неудовольствие. Зато, когда я приезжаю домой, я все время провожу в семейном кругу, я очень счастлив этому времени. Поэтому, когда я уезжаю из дома на тренировки, мне легко сосредотачиваться и не скучать и думать: "Ну вот, я здесь, тренируюсь, а мог бы сейчас быть дома.