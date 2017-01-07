Антон Бабиков: "На третьем огневом рубеже допустил тактическую ошибку"

Биатлонист Антон Бабиков, финишировавший шестым в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, отметил, что допустил тактическую ошибку на третьем огневом рубеже. Тем мне менее, по словам россиянина, попадание в цветочную церемонию является неплохим результатом. Напомним, на третьей стрельбе Бабиков совершил 5 промахов.

– Я настраиваюсь на позитив, - приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) слова Бабикова. – Попасть в цветочную церемонию – это плюс для меня.

На третьем рубеже я допустил тактическую ошибку, пришел в конце группы. Одно время Мартен Фуркад шел позади всех. Несмотря на то, что здесь встречный ветер и все пытаются его избежать, Мартен перестроился в центр группы. Я не оценил, почему он это сделал. Когда пришел на рубеж, понял, что ветер дует мне в спину, а все уже прятались друг за другом, в первую очередь – за мной. Получается, я взял весь ветер на себя, не смог с ним справиться.

Плюс сегодня холодно, я принял решение бежать в толстых перчатках. Это доставляет дискомфорт в стрельбе. Поэтому на рубеже не мог вообще ничего сделать. Тем не менее, решил, что нет смысла стоять и пытаться бороться с ветром, приседать и так далее. Знал, что на этом рубеже мне уже ничего не поможет.

На финишном кругу были шансы побороться, конечно. Все-таки, была достаточно плотная борьба. Но ребята были сильнее сегодня. Я испытывал на трассе некоторый дискомфорт. Понимал, что сегодня вряд ли смогу показать свою лучшую скорость.