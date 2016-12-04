Антон Бабиков: "На последнем рубеже я видел, что Фуркад промазал"

Победитель гокни преследования на этапе Кубка мира в Эстерсенде Антон Бабиков отметил, что перед приходом на последний огневой рубеж видел, как промахнулся француз Мартен Фуркад. По словам биатлониста, это позволило ему сосредоточиться на своей стрельбе и обойти соперника.

– Это невероятно, я до сих пор испытываю смешанные эмоции, – приводит официальный сайт СБР слова Бабикова. – Начав гонку, я понял, что мы идем очень плотно, что все возможно, потому что был не такой штиль, как вчера, что есть ветер, и он вносит коррективы.

До приезда на этап в Эстерсунд я волновался, потому что не видел соперников долгое время. В этот период ты думаешь о себе, а не о том, какие позиции будешь занимать, как будет складываться твоя борьба с другими биатлонистами. Очень интересно посмотреть, на что ты будешь готов.

Я люблю гонку преследования, это интересная дисциплина. На последнем рубеже сегодня мне, может, повезло, что между мной и Мартеном Фуркадом было такое расстояние. Я подъезжал и увидел, что он промазал. Самое сложное – когда спортсмен стоит, готовится стрелять, а соперник допускает ошибки, и ты уже должен думать не только о своей стрельбе. А у меня были секунды две, чтобы оценить его позицию и уже переключиться только на свою работу. В тот момент я о победе не думал, даже на середине последнего круга не понимал еще, что я выигрываю и, скорее всего, сохраню эту позицию. Встав, я почувствовал, что могу бороться с ветром, могу отработать правильно.

На последнем круге, закрыв последний выстрел, я увидел, что Мартену остается еще полкруга штрафного проехать, и я понимал, что это весомое преимущество. Пасьют редко дает такую большую разницу. Поэтому я понимал, что, скорее всего смогу, удержать ее, и дальше по дистанции боролся со своими эмоциями, своим телом. Это все дало бешеное ощущение, и пролетело очень быстро.

Да, мы с Максимом живем в одном номере, но сегодняшнюю гонку не обсуждали. Каждый по-своему отходил от вчерашнего спринта. Я вечером ходил гулять, Максим смотрел фильм, поэтому у нас не было определенной совместной тактики. Единственное – мы в восемь часов утра сегодня вместе пошли на зарядку, утром в Эстерсунде никого не было на улице, было тихо очень, и мы отлично пробежались и почувствовали, что сделали все правильно после вчерашней гонки – хорошо восстановились и готовы к интересной борьбе.

Стрелять чисто тяжело всегда, редко бывает легко, потому что мы бежим на максимальных своих возможностях. Сегодня ветер, поэтому было нелегко, но я считаю, что один штраф – это нормальная стрельба для такой погоды, я рад такому результату.

Сегодня отлично работали лыжи: я два круга шел рядом с Мартеном и видел, что моя скорость на спуске даже несколько выше, чем у него, и это меня очень сильно обнадежило – я понимал, что если буду хорошо стрелять, то вполне возможно бороться с ним рядом.

Этот пасьют научил меня, что непобедимых спортсменов нет, и в спорте все возможно, надо только работать над собой.

Бабиков и Цветков обошли Фуркада! Как это было