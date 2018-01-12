Антон Бабиков: "Мы способны выигрывать, а уж в тройке должны быть всегда"

Россиянин Антон Бабиков отметил, что поездка в горы перед эстафетой на этапе Кубка мира в Рупольдинге пошла ему на пользу. Российская команда стала третьей, это лишь вторая медаль биатлонистов в этом сезоне.

– Сомнений по части стрельбы сегодня не было, хотя я понимал, что физическое состояние не идеальное, – признался Бабиков. – Сейчас есть страх перед Рупольдингом, потому что второй год подряд в эстафете я совершенно беспомощен.

– Горы хоть немного исправили что-то в лучшую сторону?

– Три дня в горах – это своеобразный опыт. Никогда не делал этого раньше. И не знаю, как это скажется на организме. Но на психологии отразилось хорошо. Вчера даже заметили с Максом, что по приезду много смеемся, улыбаемся и заражаем хорошим настроением остальных ребят. Сегодняшняя стрельба – это результат и психологической разгрузки.

– С кем вы работали в горах?

– С Сергеем Башкировым, нашим тренером по стрельбе, и Александром Поповым – он помогал нам все лето. Одну тренировку с нами провел Матвей Елисеев. Там была какая-то доля свободы действий. Ездили одни, только олени на трассе. Не было жесткого контроля, который сейчас нам, возможно, и не нужен.

– Эта эстафета изменила что-то в лучшую сторону?

– Думаю, это станет понятно потом. Сейчас я несколько подавлен своим самочувствием. Только стрельба была неплохой и итоговое место команды. Хотя я считаю, что для нашей сборной третье место – это минимум. Мы способны выигрывать, а уж быть тройке вообще должны быть всегда. (Владимир ИВАНОВ)