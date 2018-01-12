Антон Бабиков: "Мы способны выигрывать, а уж в тройке должны быть всегда"

Россиянин Антон Бабиков отметил, что поездка в горы перед эстафетой на этапе Кубка мира в Рупольдинге пошла ему на пользу. Российская команда стала третьей, это лишь вторая медаль биатлонистов в этом сезоне.
– Сомнений по части стрельбы сегодня не было, хотя я понимал, что физическое состояние не идеальное, – признался Бабиков. – Сейчас есть страх перед Рупольдингом, потому что второй год подряд в эстафете я совершенно беспомощен.
– Горы хоть немного исправили что-то в лучшую сторону?
– Три дня в горах – это своеобразный опыт. Никогда не делал этого раньше. И не знаю, как это скажется на организме. Но на психологии отразилось хорошо. Вчера даже заметили с Максом, что по приезду много смеемся, улыбаемся и заражаем хорошим настроением остальных ребят. Сегодняшняя стрельба – это результат и психологической разгрузки.
– С кем вы работали в горах?
– С Сергеем Башкировым, нашим тренером по стрельбе, и Александром Поповым – он помогал нам все лето. Одну тренировку с нами провел Матвей Елисеев. Там была какая-то доля свободы действий. Ездили одни, только олени на трассе. Не было жесткого контроля, который сейчас нам, возможно, и не нужен.
– Эта эстафета изменила что-то в лучшую сторону?
– Думаю, это станет понятно потом. Сейчас я несколько подавлен своим самочувствием. Только стрельба была неплохой и итоговое место команды. Хотя я считаю, что для нашей сборной третье место – это минимум. Мы способны выигрывать, а уж быть тройке вообще должны быть всегда. (Владимир ИВАНОВ)
rusfed 2.0
Эксперты подтянулись. Гараничева - в эстафету. Ну-ну. Можно будет сразу ставки делать, сколько штрафных кругов отхватит
19:45 12 января
krekemer
вобще говорит много ,балабол, бабатоша недаром у него ник,гарыныч должен занять его место в эстафете на ОИ ,он сейчас самое слабое звено в нашем квартете ,зазнайка бабатоша
19:40 12 января
rusfed 2.0
Антон - молодец. Самый жизнерадостный у нас. Жизнь - это кайф, а не каторга
19:29 12 января
zoolord
Одним словом олень.
19:17 12 января
Пятачок
Уж чья бы корова мычала, а Бабиковская бы молчала. Чуть не помер на своем этапе, а считает, что может быть первым. Противно читать такую муру. А вот Антоша молодец! Прошел свой этап по своему сегодняшнему максимуму, не задрожал. Немцы в этом году - отстой.
19:14 12 января
Женек10
днище. самый молодой каждый раз помирает на последнем круге
19:00 12 января