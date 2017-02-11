17:46 11 февраля | БИАТЛОН

Антон Бабиков: "Мы прибавим, и прибавим серьезно к следующим гонкам"

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Российский биатлонист Антон Бабиков, который допустил три промаха в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, отметил свою неточную стрельбу. Он добавил, что российская команда обязательно прибавит по ходу мирового первенства.

– Честно говоря, мне трудно сказать, почему у меня столько промахов, – сказал Бабиков в эфире "Матч ТВ". – Вчера я смотрел женскую гонку, и у них проходило много габаритов. Надо стрелять по центру, видимо, здесь есть какая-то особенность. Сомневаюсь, что у всех спортсменов присутствует такая нервозность, что все промахиваются. Думаю, что мы прибавим, и прибавим серьезно к следующим гонкам.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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кубань чемпион

Верим, в КОМАНДУ. Главное, не когда не оглядывайся на Жабу.

18:40 11 февраля

ЮКИ

сколько ждать?в каком годе прибавление будет?и кто будет прибавлять?!

18:32 11 февраля

NF

Круто прибавляете, господа!..

18:22 11 февраля

veterok1969

лучше бы извинился бы за то что так засрал гонку)

18:22 11 февраля

maximalist

Антон, чтобы прибавить, нужен такой тренер как Тарасов или Тихонов, который сделает из тебя максималиста, в не Гросс.

18:12 11 февраля

Buliit

Кроме слов , нужно хорошо стрелять и бегать. А разговоры о том , что завтра будет лучше чем вчера уже надоели!

18:09 11 февраля

Andre_Saratov

Убавлять-то некуда, значит можно прибавить.

18:07 11 февраля

Союз Аполлонович

Грустно, Антон((

18:07 11 февраля

Садык

да прибавишь после ЧМ.

18:06 11 февраля

Revelator78

Как то все предсказуемо! Прибавим видимо в следующем сезоне......

18:06 11 февраля

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