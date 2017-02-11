Антон Бабиков: "Мы прибавим, и прибавим серьезно к следующим гонкам"

Российский биатлонист Антон Бабиков, который допустил три промаха в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, отметил свою неточную стрельбу. Он добавил, что российская команда обязательно прибавит по ходу мирового первенства.
– Честно говоря, мне трудно сказать, почему у меня столько промахов, – сказал Бабиков в эфире "Матч ТВ". – Вчера я смотрел женскую гонку, и у них проходило много габаритов. Надо стрелять по центру, видимо, здесь есть какая-то особенность. Сомневаюсь, что у всех спортсменов присутствует такая нервозность, что все промахиваются. Думаю, что мы прибавим, и прибавим серьезно к следующим гонкам.
кубань чемпион
Верим, в КОМАНДУ. Главное, не когда не оглядывайся на Жабу.
18:40 11 февраля
ЮКИ
сколько ждать?в каком годе прибавление будет?и кто будет прибавлять?!
18:32 11 февраля
NF
Круто прибавляете, господа!..
18:22 11 февраля
veterok1969
лучше бы извинился бы за то что так засрал гонку)
18:22 11 февраля
maximalist
Антон, чтобы прибавить, нужен такой тренер как Тарасов или Тихонов, который сделает из тебя максималиста, в не Гросс.
18:12 11 февраля
Buliit
Кроме слов , нужно хорошо стрелять и бегать. А разговоры о том , что завтра будет лучше чем вчера уже надоели!
18:09 11 февраля
Andre_Saratov
Убавлять-то некуда, значит можно прибавить.
18:07 11 февраля
Союз Аполлонович
Грустно, Антон((
18:07 11 февраля
Садык
да прибавишь после ЧМ.
18:06 11 февраля
Revelator78
Как то все предсказуемо! Прибавим видимо в следующем сезоне......
18:06 11 февраля