Антон Бабиков: "Мы прибавим, и прибавим серьезно к следующим гонкам"

Российский биатлонист Антон Бабиков, который допустил три промаха в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, отметил свою неточную стрельбу. Он добавил, что российская команда обязательно прибавит по ходу мирового первенства.

– Честно говоря, мне трудно сказать, почему у меня столько промахов, – сказал Бабиков в эфире "Матч ТВ". – Вчера я смотрел женскую гонку, и у них проходило много габаритов. Надо стрелять по центру, видимо, здесь есть какая-то особенность. Сомневаюсь, что у всех спортсменов присутствует такая нервозность, что все промахиваются. Думаю, что мы прибавим, и прибавим серьезно к следующим гонкам.

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