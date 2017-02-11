Антон Бабиков: "Мы как птицы Феникс – сгорели, но потом возродимся"

Россиянин Антон Бабиков заявил, что выпал из соревновательного тонуса и поэтому показал лишь 49-й результат в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене. Также он отметил, что его не смущали различные слухи, ходившие перед этой гонкой.
– Сегодняшняя стрельба – сложный вопрос для меня, – выдохнул Бабиков. – У многих возникали проблемы в этом компоненте, нужно все проанализировать. При этом я видел, что все мои штрафы – это габариты. Хотя это не оправдание, нужно было стрелять по центру.
– Эмоциональное состояние было нормальным? Околобиатлонные разговоры не мешали?
– Нет, разговоры вокруг и около ходят всегда. Лично для меня куда больше сказалось долгое отсутствие стартов. Не смог собраться на эту гонку. Но, думаю, мы как птицы Феникс – сгорели, но потом возродимся.
– По поводу индивидуальной гонки какой-то разговор с тренерским штабом был?
– Нет. Хотя у тренеров, конечно, есть определенные зарисовки по поводу того, кто и какую дистанцию побежит. Но близко к обсуждению этого вопроса мы пока еще не подходили. (Владимир ИВАНОВ)
ДОЗВОН ГУБЕР
бобиков, ВЫ, как птица ГАМАЮН, пели--пели слащавые комменты--прогнозы и в итоге не в пепел превратились, а в гуано...
23:38 11 февраля
пошливы
При чём здесь Феникс??? Вы как ТРИПЕР - сильно беспокоит, но лечится легко.
23:23 11 февраля
Russky
Удачи Антонам и Жене в преследовании. Цветков расстроил очень слабым ходом и что удивительно очень неудачной стрельбой.
22:15 11 февраля
aastone
индивидуалку побегут те же кроме шипулина полюбасу(((
21:06 11 февраля
КВ3641
что то эта птичка никак подняться в небо не может. и вряд ли когда нить это произойдет. такому и жрать что нить бесполезно: как был никем так и останется. феникс-пеникс блин...
20:56 11 февраля
LeshaKZTZ
Больше за российский биатлон не болею.
20:56 11 февраля
Странник-777
Птицы. Но не фениксы, а бакланы.
20:51 11 февраля
NF
Мог бы еще и Горького вспомнить...
19:52 11 февраля
roman94
Ребята, держитесь, мы в вас верим, соберитесь и покажите, на что вы способны, не распыляйтесь на склоки и провокации.
19:44 11 февраля
Max2015
наша цель - Осло! и бронза смешанки нас с этого пути не собьёт!
19:24 11 февраля
740
не в этой жизни.....
19:21 11 февраля
Slim Taller
Мы тоже орлы.только маленькие.
18:57 11 февраля