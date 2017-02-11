18:48 11 февраля | БИАТЛОН

Антон Бабиков: "Мы как птицы Феникс – сгорели, но потом возродимся"

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Россиянин Антон Бабиков заявил, что выпал из соревновательного тонуса и поэтому показал лишь 49-й результат в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене. Также он отметил, что его не смущали различные слухи, ходившие перед этой гонкой.

 
Сегодня. Хохфильцен. Рукопожатье Мартена ФУРКАДА и Антона ШИПУЛИНА.Шипулин vs Фуркад: плохое время для хороших решений

– Сегодняшняя стрельба – сложный вопрос для меня, – выдохнул Бабиков. – У многих возникали проблемы в этом компоненте, нужно все проанализировать. При этом я видел, что все мои штрафы – это габариты. Хотя это не оправдание, нужно было стрелять по центру.

– Эмоциональное состояние было нормальным? Околобиатлонные разговоры не мешали?

– Нет, разговоры вокруг и около ходят всегда. Лично для меня куда больше сказалось долгое отсутствие стартов. Не смог собраться на эту гонку. Но, думаю, мы как птицы Феникс – сгорели, но потом возродимся.

– По поводу индивидуальной гонки какой-то разговор с тренерским штабом был?

– Нет. Хотя у тренеров, конечно, есть определенные зарисовки по поводу того, кто и какую дистанцию побежит. Но близко к обсуждению этого вопроса мы пока еще не подходили. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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ДОЗВОН ГУБЕР

бобиков, ВЫ, как птица ГАМАЮН, пели--пели слащавые комменты--прогнозы и в итоге не в пепел превратились, а в гуано...

23:38 11 февраля

пошливы

При чём здесь Феникс??? Вы как ТРИПЕР - сильно беспокоит, но лечится легко.

23:23 11 февраля

Russky

Удачи Антонам и Жене в преследовании. Цветков расстроил очень слабым ходом и что удивительно очень неудачной стрельбой.

22:15 11 февраля

aastone

индивидуалку побегут те же кроме шипулина полюбасу(((

21:06 11 февраля

КВ3641

что то эта птичка никак подняться в небо не может. и вряд ли когда нить это произойдет. такому и жрать что нить бесполезно: как был никем так и останется. феникс-пеникс блин...

20:56 11 февраля

LeshaKZTZ

Больше за российский биатлон не болею.

20:56 11 февраля

Странник-777

Птицы. Но не фениксы, а бакланы.

20:51 11 февраля

NF

Мог бы еще и Горького вспомнить...

19:52 11 февраля

roman94

Ребята, держитесь, мы в вас верим, соберитесь и покажите, на что вы способны, не распыляйтесь на склоки и провокации.

19:44 11 февраля

Max2015

наша цель - Осло! и бронза смешанки нас с этого пути не собьёт!

19:24 11 февраля

740

не в этой жизни.....

19:21 11 февраля

Slim Taller

Мы тоже орлы.только маленькие.

18:57 11 февраля

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