Антон Бабиков: "Мы как птицы Феникс – сгорели, но потом возродимся"

Россиянин Антон Бабиков заявил, что выпал из соревновательного тонуса и поэтому показал лишь 49-й результат в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене. Также он отметил, что его не смущали различные слухи, ходившие перед этой гонкой.

– Сегодняшняя стрельба – сложный вопрос для меня, – выдохнул Бабиков. – У многих возникали проблемы в этом компоненте, нужно все проанализировать. При этом я видел, что все мои штрафы – это габариты. Хотя это не оправдание, нужно было стрелять по центру.

– Эмоциональное состояние было нормальным? Околобиатлонные разговоры не мешали?

– Нет, разговоры вокруг и около ходят всегда. Лично для меня куда больше сказалось долгое отсутствие стартов. Не смог собраться на эту гонку. Но, думаю, мы как птицы Феникс – сгорели, но потом возродимся.

– По поводу индивидуальной гонки какой-то разговор с тренерским штабом был?

– Нет. Хотя у тренеров, конечно, есть определенные зарисовки по поводу того, кто и какую дистанцию побежит. Но близко к обсуждению этого вопроса мы пока еще не подходили. (Владимир ИВАНОВ)