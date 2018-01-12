22:27 12 января | Биатлон

Антон Бабиков: "Мой путь тернист, но я буду гордиться им в старости"

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Россиянин Антон Бабиков поблагодарил партнеров по сборной России за эстафету на пятом Кубке мира в Рупольдинге. Напомним, что 12 января россияне заняли третье место в эстафете.

"Спасибо моей команде за эту гонку! Спасибо всем вам! Я очень рад, что мой путь тернист, потому что пройду его, запомню его и буду гордиться им в старости, продолжая идти вперед", - написал на своей странице в Твиттере Бабиков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vit316

Антон Бабиков вызывает неоднозначную реакцию, но данные слова повышают моё уважение к нему. Слаб пока, но хоть не запаривается.

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