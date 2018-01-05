Антон Бабиков: "Лучше бежит тот, кто никого не слушает"

Россиянин Антон Бабиков после спринта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что ожидал от себя лучшего результата. Спортсмен также добавил, что способен на большее.
– Много проиграли Бе и от остальных было большое отставание, – сказал во флеш-интервью Бабиков. – Это точно не то, что мы от себя ожидали. Надо много анализировать и понять, что не так. Нагрузки? Мы их пока не отпускали. Лучше бежит тот, кто делает больше всего по своим ощущениям и никого не слушает.
Трудно и, конечно, хочется лучшего результата. Это не наш потолок, но не получается себя реализовать. В чем причина, не понять. Если на тренировке что-то не получается, то ты понимаешь, что это не то, что твой максимум, а даже не средний результат.
alex160554
Напрасно после каждой гонки у биатлонистов и биатлонисток РФ берут интервью.Что они могут сказать? Что это не потолок их возможностей? На данном этапе это - потолок, а выше головы не прыгнешь. Пора привыкать к таким результатам.Если спортсмены слабо бегают весь сезон, то вряд ли они вдруг обгонят соперников в отдельно взятой гонке. Только плохое выступление соперников позволит нашим занять призовые места, как это произошло на ЧМ, где Юрлова выиграла гонку.
01:03 6 января
Rutina
В чужих глазах соринку ищет,а в своих бревна не замечает!Долдон он и есть долдон.Если кто и должен ехать на олимпиаду,то только Логинов.Остальных на свалку,бегать в РФ.
00:39 6 января
Andru_15
А иностранцы теперь точно будут уверены что у нас был допинг, ибо ногами вообще полный 0. Почему Губерниев кстати молчит. Раньше рубил правду матку про Пихлера каждую гонку, а тут пол сезона в тряпочку молчит и никого не критикует. Двуличный какой то.
22:31 5 января
ksuxa
кто тренируется подальше от основного ТШ -все выглядят лучше!! караул!
22:29 5 января
bolelschik.volga34
Тренеры только вредят спортсменам: никакого продвижения вперёд. ТШ сам не знает, что делать.
21:24 5 января
чуфар
Полная деградация. Скоро попасть в двадцатку для нас будет мечтой неосуществимой.
18:52 5 января
Доктор со стажем
Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя кума оборотиться? Что за менталитет: вокруг виновны все, кроме себя родного?
18:33 5 января
strebkov54
Но ко дну всё ближе.
17:52 5 января