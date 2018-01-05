Антон Бабиков: "Лучше бежит тот, кто никого не слушает"

Россиянин Антон Бабиков после спринта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что ожидал от себя лучшего результата. Спортсмен также добавил, что способен на большее.

– Много проиграли Бе и от остальных было большое отставание, – сказал во флеш-интервью Бабиков. – Это точно не то, что мы от себя ожидали. Надо много анализировать и понять, что не так. Нагрузки? Мы их пока не отпускали. Лучше бежит тот, кто делает больше всего по своим ощущениям и никого не слушает.

Трудно и, конечно, хочется лучшего результата. Это не наш потолок, но не получается себя реализовать. В чем причина, не понять. Если на тренировке что-то не получается, то ты понимаешь, что это не то, что твой максимум, а даже не средний результат.

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