Антон Бабиков: "Индивидуальную гонку в Эстерсунде бежал дико голодным"

Российский биатлонист Антон Бабиков раскритиковал качество еды в Эстерсунде, где состоялся первый этап Кубка мира-2016/17. По его словам, индивидуальную гонку он бежал очень голодным. В ней Бабиков показал 57-е время. В гонке преследования он одержал победу, которая стала для него первой на Кубке мира.

– Шведская еда действительно очень своеобразна. Очень часто приходится вспоминать поговорку "Как полопаешь, так и потопаешь". Здесь все не слишком энергетично, я бы сказал. Тяжело восстанавливаться. В индивидуальной гонке мы стартовали, например, в шесть часов вечера, а обедали в час. И я реально чувствовал, как быстро уходит энергия. Бежал по трассе дико голодным. А в этих случаях энергетическими батончиками не спасешься. Вернулись в отель – там снова рис и картошка. Которые к тому же не Джейми Оливер готовил. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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