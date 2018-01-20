Антон Бабиков: "Гонка была тяжелая в плане функциональных возможностей"

Российский биатлонист Антон Бабиков подчеркнул, что гонка преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве получилась тяжелой. По словам спортсмена, который занял 14-е место, он стрелял не в своем темпе.

– На первом кругу хотел догнать Юлиана Бергхарда, чтоб сразу включиться в борьбу. Немного не в своем ритме стрелял, допустил ошибку лежа, – приводит Калашников Media слова Бабикова. – Гонка была тяжелая в плане функциональных возможностей. Понимал, что нужно было собраться и стоя не допускать ошибок, иначе бы выключился из борьбы.

Сегодня достаточно тяжело бежалось. Возможно, виноват первый круг. Тем не менее, Цветков сегодня показал хорошую скорость. Это дает надежду, если Максим добавил, то может будет тот момент, когда и я буду добавлять.