Антон Бабиков: "Давно не было так тяжело"

Россиянин Антон Бабиков, занявший 18-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, отметил, что ему не хватило сил. По его словам, трасса очень тяжелая.

– Тяжелая гонка была, погода очень сильно менялась. Была нервозность до старта, думаю, у всех.

Я допустил один штраф последним выстрелом, потому что не был достаточно физически готов, чтобы сохранять ясность головы, – цитирует Бабикова официальный сайт СБР. – Я пришел уже достаточно уставшим на стойку, испытал некоторые проблемы с затвором. До старта был снег, он замерзает на затворе, я после первого выстрела даже не смог открыть затвор сразу. Сбился с режима работы, не хватило до последнего выстрела.

По трассе на финишном кругу тоже было излишне тяжело. Я давно не испытывал таких ощущений. Сегодня в целом была тяжелая гонка, думаю, мало кто ее проехал на легких ощущениях. , может, мои мышцы были не подготовлены к такой трассе.

Трасса здесь тяжелая. Бежишь и думаешь, что бежишь индивидуальную гонку, круг не заканчивается и постоянно подъем. Здесь действительно тяжело. Тут, наверное, нужно быть в своих самых лучших кондициях, чтобы показать сегодня хорошую скорость. Ничего страшного, если сегодня не получилось. Самые главные старты – впереди.