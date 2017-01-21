Антон Бабиков: "Чувствовал, что в борьбе с Пидручным у меня осталось больше сил"

Россиянин Антон Бабиков подчеркнул, что контролировал борьбу с украинцем Дмитрием Пидручным в концовке эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве. Биатлонисты ушли с заключительного огневого рубежа практически одновременно, Бабиков на финише обошел соперника и принес России третье место. Первые два заняли Германия и Норвегия.

- Я удивился, что все так резко начали, нагнали меня, - сказал Бабиков после гонки. - Может, у них со старта лучше ехали лыжи. Но все подравнялись, я на втором круге увереннее шел.

Я убегал от Пидручного, чувствовал, что у меня больше сил осталось. Знал, когда нужно атаковать, чтобы Ландертингеру не удалось нас нагнать.