18:39 21 января | БИАТЛОН

Антон Бабиков: "Чувствовал, что в борьбе с Пидручным у меня осталось больше сил"

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Россиянин Антон Бабиков подчеркнул, что контролировал борьбу с украинцем Дмитрием Пидручным в концовке эстафеты на этапе Кубка мира в Антерсельве. Биатлонисты ушли с заключительного огневого рубежа практически одновременно, Бабиков на финише обошел соперника и принес России третье место. Первые два заняли Германия и Норвегия.

- Я удивился, что все так резко начали, нагнали меня, - сказал Бабиков после гонки. - Может, у них со старта лучше ехали лыжи. Но все подравнялись, я на втором круге увереннее шел.

Я убегал от Пидручного, чувствовал, что у меня больше сил осталось. Знал, когда нужно атаковать, чтобы Ландертингеру не удалось нас нагнать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximalist

ВСПОМНИЛ КОГО МНЕ НАПОМИНАЕТ БАБИКОВ - НИКУЛИНА ИЗ САМОГОНЩИКОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:34 21 января

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