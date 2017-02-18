Антон Бабиков: "Был уверен, что Шипулин справится со стрельбой"

Биатлонисты сборной России Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин на цветочной церемонии поделились эмоциями от победы в эстафете на чемпионате мира.

- У вас уже есть все награды. Что еще осталось вам выиграть? - вопрос Волкову.

- Даже не знаю. Можно еще забрать Большой Кубок IBU, да и Малый тоже.

- За последней стрельбой набльдали? - вопрос Цветкову.

- Я ушел, чтобы не видеть ее.

- А я, наоборот, смотрел, - добавил Бабиков. - Был уверен, что Антон справится со стрельбой. Я же отдал все силы. Как же иначе, когда выступаешь за сборную России?